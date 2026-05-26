PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tutto facile per Jannik Sinner, che supera Clement Tabur in tre set e approda al secondo turno del Roland Garros. Il numero uno si impone in due ore e otto minuti con il punteggio di 6-1 6-3 6-4, di fronte a un avversario che impiega più di un set a entrare in partita, ma che non riesce mai a impensierire davvero l’altoatesino nonostante una prestazione in crescendo. Sinner è ora atteso alla sfida di giovedì con l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 della classifica maschile.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Home Top news by Italpress Sinner al secondo turno al Roland Garros, Tabur ko in tre set
Sinner al secondo turno al Roland Garros, Tabur ko in tre set
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tutto facile per Jannik Sinner, che supera Clement Tabur in tre set e approda al secondo turno del Roland Garros. Il numero uno si impone in due ore e otto minuti con il punteggio di 6-1 6-3 6-4, di fronte a un avversario che impiega più di un set a entrare in partita, ma che non riesce mai a impensierire davvero l’altoatesino nonostante una prestazione in crescendo. Sinner è ora atteso alla sfida di giovedì con l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 della classifica maschile.