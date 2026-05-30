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Il Correggio Music Festival scalda i motori e riapre ufficialmente le porte ai talenti emergenti. Sono infatti aperte fino all’11 giugno le iscrizioni per l’atteso contest gratuito che, anche quest’anno, offrirà a giovani progetti musicali del territorio l’opportunità unica di calcare uno dei palchi più prestigiosi della scena locale.

Il contest, da sempre pilastro del festival, punta a valorizzare la musica emergente e a dare spazio alla creatività dei giovani artisti. Per i vincitori si tratta di una vera e propria rampa di lancio: nelle scorse edizioni, giovani progetti del territorio hanno vissuto l’emozione di esibirsi davanti a un grande pubblico, aprendo i concerti di artisti del calibro di Clara, Bnkr44, Mida e Tredici Pietro.

Tra i vincitori della prima edizione spicca il nome di Alessandro, giovane talento carpigiano che, proprio partendo da questa esperienza, ha intrapreso un percorso a fianco dell’importante etichetta Honiro Label, arrivando a pubblicare recentemente il suo primo EP. La sua storia è il simbolo perfetto di come il palco del CMF non sia solo un momento di esibizione, ma un reale e concreto trampolino di lancio per farsi conoscere dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

Oltre al palco, l’edizione di quest’anno offre ai partecipanti una straordinaria opportunità di crescita e visibilità professionale, grazie a una giuria di professionisti (Luca Marchi, Faffa, Andrea della Valle, Valeria Luzi) che valuterà i progetti in gara.

L’iscrizione al contest è totalmente gratuita. Gli artisti e le band interessate avranno tempo fino all’11 giugno per inviare la propria candidatura. Tutti i dettagli, il regolamento e le modalità di iscrizione sono consultabili direttamente sui canali social ufficiali dell’evento:

* Instagram: @correggiomusicfestival

* Facebook: Correggio Music Festival