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Cinema sotto le stelle, teatro all’aperto, musica dal vivo e appuntamenti per famiglie e bambini: prende forma a Casalgrande “Un Mare di Cultura”, il cartellone degli eventi culturali estivi promosso dal Comune, che da giugno a settembre animerà ville storiche, parchi e luoghi simbolo del territorio.

L’idea alla base della rassegna è chiara: portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali, trasformando spazi aperti e cornici di pregio del territorio in luoghi di incontro, partecipazione e socialità.

Tra i protagonisti del programma ci sarà il cinema all’aperto, con le proiezioni dedicate ai più giovani e alle famiglie nei parchi comunali attraverso la rassegna Green Mosquito, ma anche il cinema d’autore, ospitato in contesti suggestivi come Villa Segrè a Salvaterra e Villa Spalletti a San Donnino, dove le proiezioni diventeranno occasione per vivere le sere d’estate in un’atmosfera conviviale.

Spazio poi al teatro all’aperto, grazie agli appuntamenti di Aria Aperta – Teatro Festival, e alla musica internazionale con il ritorno di Festival Mundus, che farà tappa a Casalgrande con tre appuntamenti nella cornice di Villa Spalletti.

“L’estate culturale di Casalgrande nasce con un obiettivo semplice ma ambizioso: portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali e trasformare ville storiche, parchi e spazi all’aperto in luoghi di incontro, partecipazione e bellezza condivisa – sottolinea l’Assessora alla Cultura, Graziella Tosi –. Il programma unisce linguaggi diversi e pubblici differenti, dal cinema per famiglie al cinema d’autore, dalla musica al teatro, con l’idea di creare occasioni di socialità accessibili a tutti”.

L’invito dell’Amministrazione è rivolto a cittadini, famiglie e visitatori: quello di vivere il territorio nelle sere d’estate, riscoprendo attraverso la cultura il piacere dello stare insieme.