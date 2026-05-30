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Un successo straordinario di pubblico proietta il Castello di Formigine verso una stagione estiva da protagonista del panorama culturale comunale e non solo. A due settimane dalla 27esima edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, che ha visto la rocchetta formiginese come unico sito selezionato per l’intera Regione Emilia-Romagna, i dati confermano il ruolo del complesso come polo attrattivo e museale di rilievo nazionale. L’evento, curato dall’Istituto Italiano dei Castelli in collaborazione con il Comune, ha registrato un’affluenza continua che ha superato le 500 presenze nell’arco delle due giornate.

Per quanto riguarda le iniziative a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli, l’affluenza registrata è stata di oltre 350 persone. Le visite curate direttamente dalle guide museali hanno contato 280 visitatori accolti dal Museo del Castello, richiamando un pubblico eterogeneo che ha visto l’arrivo di numerosi turisti da fuori Regione, in particolare da Toscana, Veneto e Lombardia, oltre a una massiccia presenza di visitatori provenienti dalle Province di Bologna, Reggio Emilia e dal resto del territorio regionale. Altrettanto straordinario è stato il riscontro per il Palazzo Marchionale, che ha registrato 448 presenze complessive legate alla mostra e ai percorsi multimediali.

Questi numeri fanno ora da volano per la programmazione estiva, pensata per garantire la massima accessibilità e valorizzazione del bene monumentale attraverso una rete di aperture straordinarie gratuite. Si parte domenica 7 giugno con la visita combinata al Castello, alla Torre dell’Acquedotto e all’Acetaia comunale, per poi dare avvio, dal 13 giugno e fino all’11 ottobre, a visite guidate gratuite. Fino al 14 agosto il Castello sarà visitabile la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, mentre dal 16 agosto a ottobre l’orario si estenderà al sabato e alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. In particolare, domenica 14 giugno alle ore 16 è in programma l’ultimo appuntamento con la rassegna “Focus ON”. L’evento sarà dedicato a David Tremlett e si terrà nella Sala degli Archi al piano terra del Castello, dove sono presenti gli affreschi dell’artista. Oltre alle visite dedicate alle pitture murali, è in programma un laboratorio creativo per bambini. Nel periodo estivo non mancheranno poi i grandi eventi con le aperture serali straordinarie previste per tutti i mercoledì di luglio in occasione della rassegna “Luglio col bene che ti voglio”. Il Castello aprirà le sue porte in notturna anche il 10 agosto per la Fiera di San Lorenzo e il 15 agosto per Ferragosto. Nei restanti fine settimana dell’anno il Museo rimane regolarmente accessibile a tutti con il biglietto d’ingresso a quattro euro (con ampie fasce di riduzione e gratuità), mentre il Parco del Castello continua a restare aperto e fruibile gratuitamente ogni giorno.

Dichiara la Sindaca Elisa Parenti: “Il nostro Castello è un monumento vivo e perfettamente integrato nella vita culturale della comunità. Vedere le sale piene di cittadini, famiglie e turisti conferma che la strada intrapresa è quella corretta. Continueremo a investire sull’accessibilità e sulla bellezza di questo spazio, come dimostra anche il calendario di aperture che ci accompagnerà per tutta l’estate. Investire nella valorizzazione di questo bene anche attraverso eventi di questo tipo significa rafforzare l’attrattività turistica del territorio, convinti che la promozione del nostro patrimonio storico sia una leva fondamentale per far conoscere Formigine anche oltre i confini regionali”.