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Modena celebra l’80° anniversario della Festa della Repubblica con una giornata ricca di appuntamenti istituzionali, concerti ed eventi aperti alla cittadinanza tra piazza Roma, piazza Mazzini, il Teatro Storchi e il Teatro Comunale Pavarotti-Freni. Per cittadini e visitatori sono numerose le occasioni di vivere la città lungo l’intero arco di martedì 2 giugno.

Per tutta la giornata è possibile partecipare a “Stato di Risonanza”, installazione di arte partecipata del duo napoletano Afterall realizzata in collaborazione con Fondazione Ago. L’opera prende forma a partire dalle testimonianze delle donne che nel 1946 si recano alle urne e si sviluppa attraverso un percorso condiviso con alcune classi degli istituti superiori modenesi, trasformando memoria, scrittura e ascolto in un’esperienza aperta alla cittadinanza, dove il gesto del voto diventa occasione di riflessione personale e responsabilità collettiva.

In piazza Roma, alle 10 si svolge la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera promossa dalla Prefettura, accompagnata dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dagli interventi degli studenti della Consulta provinciale e dalla consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il programma del 2 giugno prosegue nel segno dello spettacolo: alle 18 il Teatro Storchi ospita “#Cittadine! Alla conquista del voto”, produzione di danza che coinvolge le scuole modenesi con la regia di Arturo Cannistrà, mentre alle 21 il Teatro Comunale Pavarotti-Freni accoglie il concerto della Banda cittadina “A. Ferri”.

Per tutta la giornata restano accessibili anche i principali musei e luoghi della cultura. Nel sito Unesco di piazza Grande si può salire sulla Ghirlandina dalle 9.30 alle 19, mentre il Duomo consente visite a carattere turistico nella fascia oraria dalle 13.30 alle 16.30; i Musei del Duomo sono aperti dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. Alle 17 è possibile partecipare (su prenotazione) anche alla visita combo che unisce la Ghirlandina alle Sale storiche del Palazzo comunale, a loro volta visitabili nel pomeriggio con ingressi guidati su prenotazione. Sempre su prenotazione si svolgono le visite all’Acetaia comunale, con diversi turni tra mattina e pomeriggio.

A Palazzo dei Musei, il Museo Civico è aperto gratuitamente dalle 10 alle 19, insieme al percorso immersivo Avia Pervia, al Lapidario romano e alla Gipsoteca Graziosi, mentre la Galleria Estense accoglie i visitatori dalle 10 alle 18, anch’essa con ingresso libero. Aperti dalle 11 alle 19 il Museo della Figurina e la mostra fotografica “Visioni necessarie” alla Palazzina dei Giardini ducali, a cura di Fondazione Ago. Negli stessi orari a Palazzo Santa Margherita si può visitare anche la mostra fotografica di Tony Gentile “Luce e memoria”, promossa dall’Amministrazione comunale in occasione della Settimana della Legalità.

Ingresso gratuito al Parco della Terramara di Montale, dove il progetto “Terramaralive” anima per l’intera giornata il villaggio dell’età del bronzo con rievocazioni in costume, attività artigianali e dimostrazioni che restituiscono uno spaccato della vita quotidiana di 3500 anni fa. Resta visitabile anche la Casa Museo Luciano Pavarotti, aperta con orario continuato.

Infine, presso la sala dei Passi perduti del Palazzo Comunale e nel chiostro di Palazzo Santa Margherita, è visitabile a ingresso gratuito la mostra storico-documentaria dedicata agli 80 anni del Consiglio comunale, promossa dalla presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con il Comitato per la storia e le memorie del Novecento e l’Assessorato alla Cultura. A cura di Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli.