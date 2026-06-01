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Si sono conclusi nelle ultime settimane i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza realizzati nella frazione di Osteria Grande, un insieme articolato di interventi volti a migliorare la sicurezza stradale, incentivare la mobilità sostenibile e rendere più accessibili e fruibili gli spazi pubblici a disposizione della comunità.

Un primo pacchetto di opere ha riguardato in particolare la viabilità e la sicurezza di pedoni e ciclisti. Lungo alcuni tratti della Via Emilia sono stati installati nuovi paletti dissuasori dotati di illuminazione a LED alimentata da energia solare, con l’obiettivo di aumentare la protezione dei percorsi pedonali. Sempre attraverso l’impiego della tecnologia LED solare sono stati collocati segnali luminosi a terra per migliorare la visibilità dei cordoli che delimitano la pista ciclopedonale.

Particolare attenzione è stata dedicata agli attraversamenti, con la realizzazione e l’illuminazione di un nuovo attraversamento ciclopedonale sulla Via Emilia, in prossimità della farmacia, che consente di attraversare in maggiore sicurezza uno dei punti più frequentati della frazione. Contestualmente è stata implementata la segnaletica verticale e rinnovata quella orizzontale lungo la ciclopedonale che attraversa il centro abitato, attraverso la colorazione di alcuni tratti della pista e degli attraversamenti non semaforizzati, rendendo più chiari e riconoscibili i percorsi dedicati alla mobilità dolce.

Ulteriori interventi hanno interessato le vie Irma Bandiera e Molino Scarselli, due strade residenziali prive di marciapiedi, dove sono stati installati dissuasori per contribuire a una maggiore tutela della sicurezza dei pedoni.

Accanto agli interventi sulla viabilità, l’Amministrazione comunale ha portato avanti una serie di opere manutentive finalizzate a migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici. Nei pressi dell’area verde realizzata negli anni scorsi vicino all’ufficio postale sono state installate due nuove sedute per favorire la sosta e la socializzazione dei cittadini. È stata inoltre completata la rimozione e lo smaltimento dei bagni pubblici collocati nell’area del laghetto Mariver, strutture ormai inutilizzabili da anni e per le quali è prevista una futura riallocazione. Sono stati infine sostituiti le reti delle porte da calcio a 5 e i canestri presenti nell’area sportiva polivalente situata accanto al bocciodromo, restituendo piena funzionalità a uno spazio molto frequentato da giovani e famiglie.

A completamento di questo programma di interventi è stata realizzata l’asfaltatura di via San Giovanni per un tratto complessivo di circa tre chilometri, tra la frazione di Osteria Grande e gli Stradelli Guelfi. Si tratta di una delle principali direttrici di accesso al paese, il cui rifacimento contribuirà a migliorare le condizioni di sicurezza e comfort per tutti gli utenti della strada.

«Con questi interventi – dichiara il vicesindaco e Assessore ai Lavori pubblici Giacomo Fantazzini – continuiamo il lavoro di manutenzione e miglioramento delle nostre frazioni, intervenendo su aspetti concreti che incidono sulla qualità della vita quotidiana dei cittadini. Abbiamo investito sulla sicurezza di pedoni e ciclisti, sull’accessibilità degli spazi pubblici e sulla cura delle aree di aggregazione e sportive. L’asfaltatura di via San Giovanni rappresenta inoltre un’opera particolarmente significativa perché interessa una delle principali vie di accesso a Osteria Grande. Sono interventi diffusi che, nel loro insieme, mirano a rendere la frazione più sicura, più funzionale e più accogliente per tutti».