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La comunità di Bibbiano accoglie il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri, Maresciallo Ordinario Luigi Senatore, nominato dal Generale Enrico Scandone. Trentatreenne salernitano, con un prestigioso percorso accademico e professionale, sostituisce il Luogotenente Biagio Nastasia, ora in pensione.

Arruolato nell’Arma nel 2015, Senatore è stato a Grassina (FI) fino al 2018, poi ha frequentato la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, conseguendo la Laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza. Dopo il diploma nel 2021, è diventato Istruttore alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma fino al 2022, proseguendo poi come addetto alla Stazione Carabinieri di Ferrara. Dal 3 giugno 2026 è al comando della stazione di Bibbiano.

Senatore vanta una Laurea Magistrale in Giurisprudenza con lode (2023), una Triennale in Lettere Moderne (2025) e due Master in Criminologia (2024) e Intelligence (2025). Inoltre, è specializzato come Istruttore di Tiro. La sua nomina riflette l’impegno dell’Arma nel garantire figure altamente qualificate alla guida delle Stazioni Carabinieri. Il Maresciallo è già operativo per rafforzare il controllo del territorio e la prevenzione dei reati, concentrandosi sul supporto alle fasce deboli e sul dialogo con istituzioni e cittadini di Bibbiano.