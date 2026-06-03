

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Piero Benassi, ex docente di Psichiatria all’Università di Bologna e direttore per 30 anni dell’Ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, ha celebrato i suoi 102 anni, compiuti lo scorso gennaio, con la pubblicazione di un nuovo libro sul senso della vita. Nel volume, Benassi intreccia esperienze personali e professionali per riflettere su principi e valori, esplorando sentimenti e comportamenti alla ricerca di una positività unica.

Nella sua residenza per anziani immersa nel verde del quartiere Belvedere di Reggio Emilia, ha presentato l’opera a 50 amici residenti e membri del Lions Club Reggio Emilia Host. L’evento, tra aneddoti, riflessioni e applausi, si è trasformato in una commovente lezione di vita, testimoniando una curiosità instancabile che lo accompagna da sempre. Conclusa la presentazione, Benassi ha firmato copie del libro, regalando a tutti i presenti un ricordo personalizzato. Il presidente del Lions Club ha espresso gratitudine per il contributo generoso e gli insegnamenti del professor Benassi, lodando il suo ruolo di maestro e amico che è motivo di grande orgoglio per la comunità.