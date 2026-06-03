Piero Benassi, ex docente di Psichiatria all’Università di Bologna e direttore per 30 anni dell’Ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, ha celebrato i suoi 102 anni, compiuti lo scorso gennaio, con la pubblicazione di un nuovo libro sul senso della vita. Nel volume, Benassi intreccia esperienze personali e professionali per riflettere su principi e valori, esplorando sentimenti e comportamenti alla ricerca di una positività unica.
Nella sua residenza per anziani immersa nel verde del quartiere Belvedere di Reggio Emilia, ha presentato l’opera a 50 amici residenti e membri del Lions Club Reggio Emilia Host. L’evento, tra aneddoti, riflessioni e applausi, si è trasformato in una commovente lezione di vita, testimoniando una curiosità instancabile che lo accompagna da sempre. Conclusa la presentazione, Benassi ha firmato copie del libro, regalando a tutti i presenti un ricordo personalizzato. Il presidente del Lions Club ha espresso gratitudine per il contributo generoso e gli insegnamenti del professor Benassi, lodando il suo ruolo di maestro e amico che è motivo di grande orgoglio per la comunità.