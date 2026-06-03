Gli studenti delle classi 4A e 4E del Liceo Classico e Linguistico “Muratori San Carlo” di Modena hanno conquistato il primo posto assoluto nella categoria “Scuole Superiori” al prestigioso Contest nazionale Minecraft “La Riviera di Ulisse: Percorsi immersivi tra mito e storia”.
La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso venerdì 29 maggio nella suggestiva cornice del Castello di Minturno. La vittoria dei ragazzi modenesi assume un valore straordinario considerando i numeri della competizione, che ha visto la partecipazione di oltre 3.400 studenti e 600 docenti provenienti da istituti scolastici di ben 16 regioni italiane.
Il progetto vincitore, intitolato “Ulisse: rotte antiche, mondi nuovi”, è stato realizzato con la guida delle professoresse Maria De Crescenzo e Rita Ferrari. Gli studenti hanno saputo trasformare l’eroe omerico in un vero e proprio viaggiatore interdimensionale. La giuria ha premiato l’originalità e il rigore scientifico dell’opera: i ragazzi hanno infatti unito la precisione filologica del greco antico – inserendo all’interno del videogioco tracce audio recitate nella metrica originale – alle infinite possibilità creative e costruttive offerte dalla piattaforma Minecraft.
Per celebrare questo importante traguardo e condividere il lavoro con la cittadinanza, mercoledì 3 giugno alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Liceo “Muratori San Carlo”, si è tenuto un momento di restituzione pubblica durante il quale gli studenti hanno il progetto ricevendo gli attestati ufficiali da parte del dirigente scolastico Luigi Vaccari.
La realizzazione e il successo dell’iniziativa sono stati possibili anche grazie al fondamentale sostegno garantito dal Rotary Club di Modena, a cui va il ringraziamento dell’istituto e del territorio per la costante attenzione alla crescita culturale dei giovani.