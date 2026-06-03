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Sabato 6 e domenica 7 giugno il centro storico di Correggio torna ad accendersi per la Fiera di San Quirino, quest’anno proposta con una veste rinnovata e un titolo che racconta bene lo spirito dell’edizione 2026: “San Quirino sotto le stelle”. Il cuore della manifestazione sarà infatti concentrato soprattutto nelle ore serali, con la Fiera e Fricandò pensati per vivere piazze, corsi, cortili e luoghi della città nel momento più suggestivo della giornata, tra spettacoli, mercati, gastronomia, musica e occasioni di incontro.

Promossa da Comune di Correggio e Pro Loco, la Fiera conferma il proprio legame con una delle tradizioni più sentite dalla comunità correggese, ma sceglie di valorizzare in modo particolare la dimensione serale del centro storico, rendendolo ancora più accogliente e vivibile. Al centro del programma ci sarà Fricandò, il festival degli artisti di strada e dell’ingegno, giunto alla 21ª edizione, che animerà Corso Mazzini sabato 6 giugno dalle 18 alle 24 e domenica 7 giugno dalle 18 alle 23. Una proposta pensata per famiglie, cittadini e visitatori, in un clima estivo fatto di luci, spettacolo, convivialità e partecipazione.

Sabato 6 giugno Corso Cavour ospiterà associazioni di volontariato e aziende agricole con prodotti di stagione, mentre Corso Mazzini sarà animato, dalle 10 alle 24, da artisti dell’ingegno, attività produttive, Salotto Bacco e Tabacco, esposizioni di auto e moto. Nel corso della giornata sono in programma il Tunnel del Fumo in Corso Cavour e via Contarelli, il laboratorio gratuito di cucito a mano “L’Attaccabottone”, l’appuntamento “Rinfrescare la mente” in biblioteca, BazART @ gARTen a Villa Rovere, il concorso gastronomico “Al Busilan” e la passeggiata guidata “R/U_Borgo Vecchio e Santa Maria”. La serata proseguirà con Fricandò, Comunhella On stage in Galleria Politeama e “Storie di Coraggio” al Teatro Asioli.

Domenica 7 giugno la Fiera continuerà con associazioni di volontariato in Corso Cavour, il mercato ambulante in viale Cottafavi dalle 9 alle 19, gli artisti dell’ingegno e le attività produttive in Corso Mazzini dalle 10 alle 23, oltre al “Barattolo delle Idee” nella zona del Comune. Tra gli appuntamenti della giornata anche il Tunnel del Fumo, il laboratorio “L’Attaccabottone”, il conferimento dei riconoscimenti ai sostenitori dello spazio culturale “La Biblio” e l’inaugurazione dell’ambulanza per il servizio 118 della Croce Rossa Italiana, sezione di Correggio. In programma anche “Le fruste infuocate della Romagna”, spettacolo itinerante previsto alle 10 e alle 16, e la serata musicale di Comunhella On stage con i Crispy Nipples.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle mostre, visitabili nel weekend del 6 e 7 giugno: “I Tre Borghi – Plastico Ferroviario” in via Buonarroti, “Arrivando agli Orti di San Francesco” in via Roma, “Sbocciano gli altari fioriti” nella Basilica di San Quirino, la mostra collettiva a cura di Mirco Incerti – Ars Ventuno a Palazzo dei Principi, gli scatti dal laboratorio di fotografia del Festival Correggio Jazz 2026 allo Studio Après la Pluie e “God Save the Saints” nelle Gallerie Espositive del Museo Il Correggio, con inaugurazione sabato 6 giugno alle 18.

La gastronomia accompagnerà entrambe le serate: stand in piazzale Carducci dalle 17 alle 23, “Il Giardino delle delizie” in piazza San Quirino dalle 18 alle 24, l’“Orto gastronomico” agli Orti di San Francesco dalle 18 alle 24 e la “Piazza delle Erbe” in piazza Garibaldi dalle 19 alle 24. Domenica 7 giugno piazza San Quirino sarà attiva anche a pranzo.

La scelta di concentrare Fiera e Fricandò soprattutto nelle ore serali nasce dalla volontà di offrire una manifestazione ancora più partecipata, accessibile e adatta al clima di inizio estate, capace di unire il valore della tradizione patronale con una proposta contemporanea, diffusa e aperta a tutta la città.