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La Delta Atletica Sassuolo chiude un weekend ricco tra Campionati Regionali di Cesena, meeting di Bressanone e Trofeo Pratizzoli con prestazioni di rilievo e qualificazioni ai Campionati Italiani.

A Cesena Edoardo Silingardi è 4° nei 200m in 21″81 con il minimo italiano e nei 100m corre in 10″91, prima volta sotto gli 11″ dopo 14 anni per l’atletica sassolese. Bene anche Montavoci 22″46 e 11″39, Ferretti 11″19, David Venturelli 11″81 e Jacopo Ferrari 12″42, tutti al personale.

Nel settore femminile Chiara Caprari 13″12 nei 100m e Mariavittoria Zanni 13″66 nei 100m e 28″25 nei 200m, entrambe al personale.

Nel mezzofondo Andrea Lorenzani 2’02″17 sugli 800m e 4’15″32 nei 1500m, Manuel Taghetti 4’38″28 nei 1500m, Leonardo Coriani 16’31″72 nei 5000m, Laura Maestri 2’33″77 negli 800m. Sempre a Cesena oro e titolo regionale per la 4x400m con Venturelli, Montavoci, Ferretti, Silingardi.

A Bressanone Fabio Ovi centra il minimo italiano nei 2000 siepi con 6’10″09, chiudendo 7° assoluto e 4° tra gli italiani in contesto internazionale.

Dal Trofeo Pratizzoli secondo posto per Luna Venturelli nel disco con 34,39m. Con Ovi, Silingardi, Venturelli e Valente già qualificati, la Delta Atletica Sassuolo guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti.