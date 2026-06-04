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Leggiamo di una ennesima polemica sollevata questa volta dal consigliere comunale (Sassuolo) e provinciale Giuseppe Vandelli – in quota Futuro Nazionale – circa i contenuti del programma di Scienze umane portato avanti da una docente in una classe terza del Liceo Formiggini di Sassuolo.

Ancora una volta la destra entra a gamba tesa contro l’autonomia e la libertà d’insegnamento nelle scuole del nostro territorio.

Questo è il punto che ci preme maggiormente sottolineare: si tratta di un attacco continuo di una precisa fazione politica nei confronti della professionalità docente.

Salvo poi farsi di fumo su temi che meriterebbero attenzione politica, come ambienti e organici inadeguati.

La docente del Liceo Formiggini oggetto di questo attacco – cui va la nostra solidarietà – non ha bisogno di difensori e non è nostra intenzione discutere i contenuti del suo programma di Scienze umane a forte connotazione antropologica-sociologica, che d’altro canto si segnalano per l’alta levatura degli argomenti toccati e proposti agli studenti (basta leggerlo per intero).

Quanto all’ideologia di genere – su cui si concentra Vandelli – occorre rilevare un’unica esigenza, all’altezza della complessità della società contemporanea, della pluralità delle famiglie e delle identità: che si diffondano sempre più progetti fondati sull’educazione affettiva, sessuale e relazionale; è solo investendo in una maggiore conoscenza dei fenomeni che potremo dotare gli adolescenti di strumenti adatti ad interpretare e vivere il presente.

Sindacato scuola Flc Cgil Modena