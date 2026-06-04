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Lo scorso 2 giugno, i militari della Stazione Carabinieri di Soliera, al termine di un’articolata attività d’indagine, avviata a seguito della denuncia presentata da un cittadino, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena i cinque occupanti dell’immobile, di origini tunisine e marocchine, concesso loro in comodato d’uso gratuito dal denunciante.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che all’interno dell’abitazione gli indagati detenevano 276 grammi lordi di cocaina, 302 grammi lordi di hashish e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

La maggior parte della droga era stata rinvenuta il giorno precedente dallo stesso proprietario durante alcuni lavori di manutenzione e l’aveva consegnata ai Carabinieri. Ulteriori quantità residue e il materiale per il confezionamento sono stati recuperati nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri della Stazione di Soliera, con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. di Carpi.

Nel corso delle verifiche, due degli indagati sono stati inoltre denunciati per danneggiamento, avendo deteriorato alcuni mobili e un televisore presenti nella stanza a loro in uso.

La sostanza stupefacente ed il materiale sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione conferma la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla diffusione degli stupefacenti e nella tutela della sicurezza dei cittadini, grazie a un’attività investigativa puntuale e ad un presidio del territorio efficace e continuo.