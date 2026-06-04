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Si è conclusa oggi la prima edizione dei Multisport Days, il progetto promosso dal Comune di Casalgrande che, nelle giornate del 29 maggio, 3 e 4 giugno, ha coinvolto complessivamente 433 studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo in un percorso dedicato allo sport, al benessere e alla socialità.

Nel corso delle tre giornate, le classi prime, seconde e terze hanno avuto la possibilità di conoscere e praticare diverse discipline sportive grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio. Le attività si sono svolte tra le strutture sportive di via Santa Rizza, il Palakeope e il Circolo Tennis di Casalgrande, consentendo agli studenti di cimentarsi in tennis, pallavolo, karate, danza, pallamano, tiro con l’arco e tennis tavolo.

Fondamentale per la riuscita dell’iniziativa è stata la collaborazione tra Amministrazione comunale, Istituto Comprensivo, insegnanti e associazioni sportive del territorio. Hanno partecipato al progetto Arcieri Orione, Virtus Casalgrande, Happy Dance, Pallamano Spallanzani e Circolo Tennis Casalgrande, mettendo a disposizione istruttori, tecnici e volontari per accompagnare i ragazzi alla scoperta delle diverse discipline.

«I Multisport Days hanno rappresentato un’importante occasione di crescita, condivisione e scoperta per i nostri ragazzi – sottolinea il Vicesindaco Valeria Amarossi –. In queste tre giornate gli studenti hanno potuto avvicinarsi a discipline sportive diverse, divertirsi e vivere esperienze positive insieme ai propri compagni. Lo sport non significa soltanto attività fisica, ma insegna valori fondamentali come il rispetto, la disciplina, l’impegno e la capacità di stare insieme agli altri, aspetti importanti nel percorso di crescita delle nuove generazioni».

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alle associazioni sportive del territorio che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, mettendo a disposizione competenze, tempo e passione – aggiunge Amarossi –. Le nostre società rappresentano una vera eccellenza per Casalgrande e svolgono ogni giorno un ruolo prezioso dal punto di vista educativo e sociale».

Soddisfazione viene espressa anche dall’Assessore alla Scuola Graziella Tosi.

«La straordinaria partecipazione registrata nel corso dei Multisport Days dimostra quanto sia importante costruire occasioni di collaborazione tra scuola, istituzioni e realtà associative del territorio – afferma Tosi –. Questa iniziativa ha permesso a ragazze e ragazzi di vivere esperienze nuove, confrontarsi con discipline diverse e sperimentare concretamente i valori educativi dello sport, dal rispetto delle regole alla collaborazione, dall’inclusione al benessere personale».

«Un ringraziamento particolare va all’Istituto Comprensivo di Casalgrande, al Dirigente scolastico, agli insegnanti che hanno accompagnato gli studenti durante tutte le attività, alle associazioni sportive che hanno aderito con entusiasmo al progetto e ai volontari di EMA Emilia Ambulanze per il prezioso supporto garantito. Se anche solo alcuni ragazzi avranno scoperto una nuova passione sportiva o scelto di avvicinarsi a una delle discipline proposte, allora avremo raggiunto uno degli obiettivi più importanti di questo progetto».

A garantire la sicurezza dell’intera manifestazione è stata inoltre la presenza costante dei volontari di EMA Emilia Ambulanze. Le tre giornate si sono concluse con la consegna degli attestati di partecipazione agli studenti coinvolti e con un riconoscimento alle associazioni sportive e ai volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.