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Una maggiore efficienza nei rapporti tra il sistema-giustizia ed i cittadini attraverso l’implementazione di sinergie che consentano di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del tribunale.

E’ l’obiettivo dell’ufficio di prossimità che è stato inaugurato oggi a Sassuolo, grazie al protocollo sottoscritto lo scorso anno dal Tribunale di Modena, l’Unione del distretto Ceramico e l’Ordine degli avvocati di Modena.

Al taglio del nastro erano presenti Alberto Rizzo, presidente del Tribunale di Modena, Roberto Mariani, presidente Ordine degli avvocati di Modena e Matteo Mesini, sindaco di Sassuolo e presidente Unione Distretto Ceramico, oltre agli altri sindaci e amministratori del distretto.

Per il presidente del Tribunale Alberto Rizzo «L’inaugurazione di questo nuovo spazio rappresenta un passo concreto verso una giustizia che non attende il cittadino nelle aule di tribunale, ma gli va incontro sul territorio. Grazie a questa apertura, potenziamo in modo strategico la rete degli sportelli di prossimità nella provincia modenese, integrando le nostre competenze con quelle delle amministrazioni locali. Il nostro obiettivo è chiaro e misurabile: azzerare i tempi di attesa e i trasferimenti logistici, permettendo ai residenti di sbrigare ogni pratica giudiziaria e di cancelleria direttamente sotto casa, senza dover più raggiungere la sede centrale di Modena. Come Tribunale, intendiamo sostenere con forza ogni progetto capace di abbattere il muro della burocrazia e accorciare le distanze tra lo Stato e la comunità. Ridurre questi divari è una priorità assoluta, un elemento fondamentale per restituire fiducia nelle istituzioni e per costruire una società più coesa, unita e solidale».

L’ufficio è collocato nella sede del Settore Politiche Sociali dell’Unione, in via Adda 50/O a Sassuolo.

Tra le finalità previste ci sarà l’informazione o orientamenti sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), il supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti, con la raccolta e verifica degli allegati richiesti, la predisposizione e deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente e le informazioni sullo stato della procedura in cui e coinvolto l’utente.

Il presidente dell’Unione Matteo Mesini sottolinea: «Ci siamo chiesti come rendere più semplice la vita dei cittadini quando si trovano ad affrontare pratiche spesso complesse e delicate. Troppo spesso la distanza dagli uffici e la complessità delle procedure trasformano un diritto in un percorso lungo e faticoso. L’Ufficio di Prossimità nasce proprio per rispondere a questa esigenza: portare i servizi più vicino alle persone, offrire un supporto concreto e rendere le istituzioni più accessibili. Grazie alla collaborazione tra Tribunale, Ordine degli Avvocati e Comuni del Distretto, oggi mettiamo a disposizione della comunità un presidio importante, capace di accompagnare i cittadini nei momenti in cui hanno più bisogno di orientamento e assistenza. È un risultato che conferma il valore del lavoro di squadra tra istituzioni quando l’obiettivo comune è migliorare la qualità dei servizi e la vita delle persone».

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati sostiene il progetto e fornirà un servizio orientamento e consulenza alla cittadinanza sull’attività degli uffici di prossimità attraverso specifiche iniziative informative e, come ribadisce il presidente dell’Ordine Roberto Mariani «stiamo consolidando una modalità di lavoro che ha già prodotto buoni risultati nelle aree in cui è operativo. Il protocollo prassi per il deposito e la notifica degli atti relativi alle amministrazioni di sostegno è stato perfezionato per garantire la massima efficienza del sistema e ridurre al minimo, anzi azzerare, gli spostamenti dei cittadini. L’idea progettuale è quella di garantire la più ampia copertura dei diritti delle persone, specie di quelle più fragili. L’Ordine si è impegnato e si impegna ad affiancare chi lavora negli uffici di prossimità, replicando le migliori esperienze già vissute sul campo. Per questo ha previsto una struttura stabile di interlocuzione e di supporto tecnico con gli sportelli. Il nostro compito – ribadisce Mariani – è anche quello di spiegare nel dettaglio il contenuto del progetto, così da far conoscere il servizio ovunque e garantire ai cittadini un accesso alla giustizia immediato e senza ostacoli».

Lo sportello aprirà il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 a partire dal 17 giugno.