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In occasione della Festa dell’Arma dei Carabinieri, svoltasi nel tardo di oggi ai Chiostri di San Pietro, il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari ha conferito il Primo Tricolore al Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, quale riconoscimento “per l’eccellenza operativa e la straordinaria professionalità dimostrate nel corso degli anni al servizio della sicurezza e della legalità”.

Queste nel dettaglio le motivazioni: “Per l’eccellenza operativa e la profonda professionalità dimostrata nelle numerose indagini che, nel corso degli anni, hanno consentito di conseguire importanti e significativi successi investigativi nel contrasto a molteplici forme di criminalità, da quella predatoria a quella organizzata, al traffico di stupefacenti, ai reati contro la pubblica amministrazione.

Per l’alto livello di preparazione e specializzazione del personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia, che hanno consentito loro di operare in contesti complessi e di coordinare attività con diffuse ramificazioni internazionali, distinguendosi per ingegno, spirito di sacrificio e abnegazione, dimostrando l’efficacia delle capacità investigative reggiane sul palcoscenico europeo”.

“Il nostro riconoscimento più importante – ha dichiarato il sindaco Massari – rappresenta il ringraziamento della città a professionisti che con competenza, dedizione e attenzione al bene comune, attraverso un lavoro spesso silenzioso ma fondamentale, hanno ottenuto risultati di straordinario rilievo, contribuendo in modo determinante alla tutela della comunità, al contrasto delle organizzazioni criminali e alla difesa delle istituzioni democratiche e delle regole di convivenza pacifica nel nostro territorio”.