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Oggi pomeriggio, intorno alle 16:20, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture lungo l’asse attrezzato Nuova Bazzanese, nel tratto compreso tra le uscite 11 e 12. Si è trattato di uno scontro frontale che ha reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Bazzano. All’arrivo sul luogo, il personale operativo ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti e collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso ai feriti.

Per garantire lo svolgimento delle operazioni di emergenza e la successiva rimozione dei mezzi, il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale e i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari e nella gestione della viabilità.