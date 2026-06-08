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Un 62enne residente ad Arceto di Scandiano, impegnato assieme ad alcuni amici in un volo con il suo parapendio in località Monfestino nel comune di Serramazzoni, area molto

frequentata dagli amanti del volo a vela. Mentre stava per atterrare, per cause non chiare è finito fra degli alberi rimanendo imprigionato fra i rami e riportando un importante trauma vertebrale.

Erano da poco passate le 14:30 quando gli amici hanno dato l’allarme. La Centrale Operativa 118 Emilia Est ha inviato l’elicottero di Pavullo nel Frignano, dotato di verricello con a bordo un Tecnico di elisoccorso del CNSAS, la squadra del Soccorso Alpino Stazione M.te Cimone, l’ambulanza di Serramazzoni e i Vigili del Fuoco.

L’infortunato è stato raggiunto in breve tempo dall’elicottero. La zona non consente

l’atterraggio per cui l’equipaggio è stato sbarcato con il verricello. Il Tecnico dell’elisoccorso ha raggiunto il 62enne calandolo a terra. Il medico, dopo una valutazione ha somministrato l’analgesia, per lenire il forte dolore. Terminata la stabilizzazione il paziente è stato

immobilizzato sulla barella, recuperato con il verricello e trasferito all’Ospedale di Baggiovara in codice di media gravità.