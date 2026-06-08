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Domani, martedì 9 giugno, alle ore 18.30, presso la stazione Rulli Frulli di Finale Emilia, nell’ambito del Piccolo Festival del Cammino promosso dal Servizio Politiche Ambientali dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, si svolgerà il convegno “I cammini della Bella Bassa Modenese”.

L’incontro è dedicato alle grandi vie storiche e al loro ruolo culturale, sociale e sostenibile per le comunità locali. Si parlerà della Romea Strata e della Via Romea Imperiale, tra mobilità dolce, accoglienza, paesaggio e spiritualità.

Interverranno: Claudio Poletti, Presidente Ucman e Sindaco di Finale Emilia, Massimiliano Venturelli Presidente Associazione Via Romea Nonantolana, Livio Migliori, Presidente di Via Romea Germanica Imperiale e Agnese Zona, assessora all’Ambiente del Comune di San Possidonio.