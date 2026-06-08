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Prende il via entro la fine di giugno un nuovo intervento di manutenzione straordinaria delle strade del territorio comunale di Carpi che interessa in particolare otto strade: via Morbidina, via Giovanni XXIII, via Falloppia, via Ramazzini, alcuni tratti di via Vasco da Gama, via Paolo Guatoli e via Molinari e via Guastalla nel tratto interessato dai lavori per la costruzione della rotonda con la tangenziale Bruno Losi.

L’intervento, del valore complessivo di 800 mila euro, consentirà di intervenire sui tratti delle strade interessate che presentano le maggiori criticità, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione, il comfort di guida e la qualità complessiva della rete stradale cittadina.

Il progetto prevede il rifacimento delle pavimentazioni stradali, la sistemazione di pozzetti e caditoie e il rinnovo della segnaletica orizzontale. Gli interventi saranno realizzati con soluzioni tecniche differenziate in base alle condizioni delle singole strade.

I lavori, coordinati dai tecnici del settore Lavori pubblici del Comune di Carpi, saranno realizzati nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali già attivo sul territorio.

“Questo intervento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Malvezzi – è una prima risposta alle segnalazioni e alle richieste di intervento che ci arrivano dai cittadini e l’esito di un lavoro costante di monitoraggio e di programmazione necessario per pianificare gli interventi sulla base di criteri di priorità che dipendono dallo stato delle pavimentazioni, dai livelli di traffico e dalle condizioni di sicurezza. Siamo consapevoli di tutte le situazioni che richiedono attenzione, ma dobbiamo anche fare i conti con le risorse disponibili: oggi asfaltare una strada costa sensibilmente di più rispetto a pochi anni fa e questo ci impone di intervenire progressivamente in modo strategico, partendo dalle situazioni che presentano le criticità maggiori e indirizzando gli investimenti dove possono produrre i maggiori benefici per la sicurezza e la qualità della viabilità”.

L’avvio dei cantieri è previsto entro la fine di giugno. Gli interventi saranno organizzati per fasi, così da limitare il più possibile i disagi alla circolazione e coordinare i lavori con gli altri cantieri presenti sul territorio. Durante l’esecuzione delle opere sarà predisposta tutta la necessaria segnaletica di sicurezza e le eventuali modifiche temporanee alla viabilità saranno comunicate e segnalate direttamente sul posto.