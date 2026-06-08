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Oggi ha riaperto, con un nuovo allestimento, il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” di Marzabotto. Un museo rinnovato, dove archeologia, paesaggio e memoria dialogano con la contemporaneità. All’interno del percorso, tre interventi dell’artista Eva Marisaldi per il progetto Under the Same Sky.

Un giorno importante per il patrimonio culturale nazionale. Dopo un accurato intervento di riallestimento e una profonda riflessione sul ruolo del museo oggi, ha riaperto al pubblico il MNEMA – Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” di Marzabotto con un modello di musealizzazione completamente rinnovato, capace di far dialogare le testimonianze del passato con la sensibilità contemporanea.

Grazie a un finanziamento di 800.000 € inserito nella programmazione della legge 190/2014, il MNEMA è stato oggetto di una rilettura accurata e complessiva che ha interessato gli spazi interni e che proseguirà nell’area archeologica, che si estende per una superficie di ben 25 ettari.