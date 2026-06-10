La Polizia di Stato di Bologna ha denunciato una pericolosa manovra effettuata da un
camionista nella prima mattinata di venerdì 5 giugno.
Alle Pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud è stato segnalato un
conducente che, alla guida di una bisarca carica di autovetture, giunto nei pressi del
casello dell’Autostrada A1 di Bologna Casalecchio, anziché uscire regolarmente dalle piste
del casello, ha effettuato un’inversione del senso di marcia, percorrendo pericolosamente
in contromano lo svincolo di immissione.
La manovra, particolarmente rischiosa e che fortunatamente non ha avuto conseguenze
per gli altri automobilisti e autotrasportatori in transito, è stata accertata in tempo reale
dagli Operatori del Centro Operativo Polizia Stradale attraverso il sistema di telecamere
che monitora costantemente la rete autostradale.
I Poliziotti hanno quindi fermato il veicolo e hanno contestato al conducente, un cittadino
ungherese di 44 anni, la violazione amministrativa prevista dall’articolo 176, comma 20,
del Codice della Strada, che comporta la revoca della patente di guida e il fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi.