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La Polizia di Stato di Bologna ha denunciato una pericolosa manovra effettuata da un

camionista nella prima mattinata di venerdì 5 giugno.

Alle Pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud è stato segnalato un

conducente che, alla guida di una bisarca carica di autovetture, giunto nei pressi del

casello dell’Autostrada A1 di Bologna Casalecchio, anziché uscire regolarmente dalle piste

del casello, ha effettuato un’inversione del senso di marcia, percorrendo pericolosamente

in contromano lo svincolo di immissione.

La manovra, particolarmente rischiosa e che fortunatamente non ha avuto conseguenze

per gli altri automobilisti e autotrasportatori in transito, è stata accertata in tempo reale

dagli Operatori del Centro Operativo Polizia Stradale attraverso il sistema di telecamere

che monitora costantemente la rete autostradale.

I Poliziotti hanno quindi fermato il veicolo e hanno contestato al conducente, un cittadino

ungherese di 44 anni, la violazione amministrativa prevista dall’articolo 176, comma 20,

del Codice della Strada, che comporta la revoca della patente di guida e il fermo

amministrativo del veicolo per tre mesi.