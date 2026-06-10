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“Apprendiamo la decisione dell’amministrazione comunale di procedere all’assunzione di un Capo di Gabinetto a supporto diretto del sindaco. Una scelta legittima, prevista dalla normativa, ma che riteniamo politicamente sbagliata nelle priorità individuate.

In questi anni la macchina comunale ha sempre garantito un’attività amministrativa efficace e risposte adeguate ai cittadini. Per questo ci chiediamo se fosse davvero necessario investire ulteriori risorse in una figura di staff politico, quando esistono altri settori che da tempo necessitano di maggior personale e investimenti.

I cittadini continuano a segnalare problemi legati alle manutenzioni, al decoro urbano, alla sicurezza e ai servizi. Sono questi gli ambiti nei quali riteniamo sarebbe opportuno concentrare le risorse disponibili.

La sensazione è che l’amministrazione continui a rafforzare il settore della comunicazione e dell’immagine. Dopo videomaker, social media e una presenza sempre più orientata al racconto dell’azione amministrativa, arriva oggi un nuovo incarico fiduciario direttamente collegato al sindaco.

La politica dovrebbe preoccuparsi meno di raccontare ciò che fa e più di fare ciò che serve. Esiste infatti una distanza sempre più evidente tra la città reale, che vive quotidianamente problemi e criticità, e la città che viene rappresentata attraverso la comunicazione istituzionale.

Anche i recenti risultati elettorali del territorio, come quello di Vignola, dimostrano che i cittadini valutano i risultati concreti, non le campagne di comunicazione.

Per questo riteniamo che l’ennesimo investimento su figure di staff e comunicazione sia un segnale sbagliato. Sassuolo ha bisogno di interventi concreti, manutenzioni, attenzione ai quartieri e servizi efficienti. Meno comunicazione e più amministrazione: è questo il messaggio che arriva da molti cittadini e che l’amministrazione farebbe bene ad ascoltare.”

Alessandro Lucenti (FDI)

Determina 334