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Dopo un approfondito e proficuo confronto con tutte le forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale di Casalgrande – Noi per Casalgrande, SiAmo Casalgrande, Partito Democratico, Voi per Casalgrande, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto – oltre che attraverso interlocuzioni continue con il Consiglio di Frazione di Salvaterra, con i professionisti del territorio e con numerosi cittadini, prenderà il via nei prossimi giorni una raccolta firme a sostegno del mantenimento dei presidi sanitari territoriali di Casalgrande, Salvaterra e Sant’Antonino.

L’iniziativa nasce dalla volontà di sostenere e rafforzare la richiesta, già condivisa in sede istituzionale, di garantire la presenza di servizi sanitari di prossimità sul territorio comunale anche in vista dell’apertura della nuova Casa della Comunità.

«Dopo settimane di confronto e approfondimento – sottolinea il Sindaco Giuseppe Daviddi – siamo giunti alla decisione di promuovere una raccolta firme per dare forza alla richiesta di mantenere i presidi sanitari territoriali di Casalgrande, Salvaterra e Sant’Antonino. Si tratta di un tema che riguarda direttamente la qualità della vita delle persone e il diritto ad avere servizi sanitari vicini, accessibili e facilmente raggiungibili».

Uno degli elementi più significativi emersi in queste settimane è stata la convergenza registrata attorno a questo obiettivo. Tutte le forze politiche presenti nel Consiglio Comunale hanno infatti condiviso il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale, così come il Consiglio di Frazione di Salvaterra, che ha seguito con particolare attenzione l’evolversi della situazione, insieme a numerosi cittadini e professionisti del territorio.

«Desidero ribadire con chiarezza – prosegue Daviddi – che questa raccolta firme non è contro la Casa della Comunità. Al contrario, riteniamo che la nuova struttura rappresenti una risorsa importante e strategica per il nostro territorio e possa offrire servizi aggiuntivi e qualificati alla cittadinanza. La nostra richiesta è che questo percorso non comporti la perdita dei servizi di prossimità oggi presenti nelle frazioni e sul territorio comunale».

Accanto alle istituzioni locali, anche un gruppo di cittadini di Salvaterra ha deciso di attivarsi per sostenere l’iniziativa e contribuire alla raccolta delle firme, a conferma dell’attenzione che il tema continua a suscitare nella comunità.

«Sono particolarmente soddisfatto – conclude il Sindaco – perché su una questione così importante si è riusciti a costruire un percorso condiviso e trasversale. Ringrazio tutte le forze politiche, i Consigli di Frazione, i cittadini e tutti coloro che stanno offrendo il proprio contributo. Più forte sarà la partecipazione della comunità, più forte sarà il messaggio che porteremo ai tavoli istituzionali competenti».

La raccolta firme prenderà il via giovedì 11 giugno al mercato di Casalgrande e proseguirà successivamente anche a Salvaterra e negli altri punti del territorio che verranno progressivamente comunicati.