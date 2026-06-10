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In vista dell’avvio del MOSA Festival 2026, in programma dall’11 al 21 giugno, il Comune di Casalgrande ha emanato un’ordinanza sindacale finalizzata a garantire la sicurezza dei partecipanti, la tutela della salute pubblica, il rispetto dell’ambiente e il decoro degli spazi pubblici interessati dalla manifestazione.

Il provvedimento, valido per tutta la durata del festival nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 4 del mattino, introduce una serie di disposizioni rivolte sia agli operatori presenti all’interno dell’evento sia ai partecipanti.

Tra le misure previste figura il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni. È inoltre vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine in alluminio, una disposizione adottata per prevenire situazioni di pericolo per le persone e limitare il rischio di danneggiamenti o episodi di degrado.

L’ordinanza stabilisce inoltre il divieto assoluto di abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori e richiama l’obbligo, per gli esercenti e gli operatori coinvolti nella manifestazione, di effettuare una corretta raccolta differenziata.

Particolare attenzione sarà riservata al rispetto della normativa in materia di vendita e somministrazione di alcolici ai minori. L’ordinanza richiama infatti le sanzioni previste dalla legislazione vigente, che possono comportare pesanti conseguenze amministrative e, nei casi più gravi, anche penali.

L’Amministrazione comunale invita pertanto cittadini, associazioni, operatori e visitatori a collaborare affinché il festival possa rappresentare un’occasione di aggregazione e divertimento nel pieno rispetto delle regole e degli spazi condivisi.

Le disposizioni saranno in vigore per tutte le serate del MOSA Festival, dall’11 al 21 giugno 2026.