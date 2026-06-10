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Sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura della residenza sanitaria assistenziale “Opera Pia Castiglioni” di Formigine. L’intervento prevede la posa di 108 moduli ad alta efficienza per una potenza complessiva di 48,60 kW. L’opera, dal costo di circa 63mila euro oltre IVA, non si limiterà all’efficientamento energetico della struttura, ma comprenderà anche una messa in sicurezza definitiva del tetto grazie all’installazione di una linea vita permanente per le manutenzioni future. In termini di sostenibilità, l’impatto ambientale sarà significativo, garantendo l’abbattimento di ben 458 tonnellate di anidride carbonica nell’arco dei prossimi vent’anni.

L’avvio di questo cantiere rappresenta un tassello fondamentale nella più ampia strategia di sostenibilità e transizione energetica che l’Amministrazione comunale sta portando avanti con continuità sul patrimonio pubblico. Con l’innesto di questa nuova struttura, la potenza complessiva degli impianti fotovoltaici dislocati sul territorio compie un ulteriore balzo in avanti, superando i 350 kW totali. Si consolida così un percorso di forte crescita della capacità energetica comunale, passata dai circa 200 kW del 2024 ai 314 kW di fine 2025. Questa quota aumenterà ancora nel corso del 2026, raggiungendo i 380 kW. La potenza sarà distribuita su 16 impianti attivi tra scuole, centri sportivi e uffici municipali, con taglie calibrate da 2 a 99 kW per massimizzare l’autoconsumo.

Dichiara l’Assessora alla Transizione energetica Giulia Malvolti: “L’avvio del cantiere presso l’Opera Pia Castiglioni dimostra nei fatti come il nostro impegno per l’ambiente non si fermi, ma continui a tradursi in azioni concrete sul territorio. Questo specifico intervento coniuga perfettamente la sostenibilità ambientale, attraverso l’abbattimento delle emissioni inquinanti, con la cura e la sicurezza del nostro patrimonio socio-sanitario. Produrre energia pulita direttamente sui tetti delle nostre strutture significa non solo fare del bene al pianeta, ma anche ottimizzare i costi di gestione dell’ente. È la dimostrazione che la transizione ecologica a Formigine è un processo vivo e in costante evoluzione”.

Il piano edilizio ed energetico del Comune non si esaurisce con l’intervento in corso alla residenza assistenziale. La programmazione per l’anno corrente vede infatti già calendarizzate le prossime tappe per il potenziamento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Sono attualmente in corso i lavori che porteranno alla progettazione e installazione di un sistema fotovoltaico a servizio della palestra Ascari di Casinalbo, mentre è già stata pianificata l’integrazione di un ulteriore impianto nel progetto di costruzione del nuovo polo dell’infanzia Prampolini, sempre nella frazione di Casinalbo, che nascerà così già nativamente efficiente e autosufficiente dal punto di vista energetico.