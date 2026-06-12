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Le semifinali della quarta edizione del Torneo di calcio dei Quartieri di Sassuolo, organizzato dagli Eagles Virtus Ancora, sono ormai alle porte. Nel Girone A, la squadra del Parco ha conquistato il primo posto, seguita dal Centro. Nel Girone B, a prevalere è stata la formazione di Ancora, che si è imposta per 4-2 nello scontro diretto contro i campioni in carica di Pontenuovo. Il programma delle semifinali prevede martedì alle 20 il confronto tra i giovani promettenti del Parco e i veterani di Pontenuovo. A seguire, alle 21:30, sarà la volta della sfida tra Ancora e Centro.

Le finali si terranno venerdì 19 a partire dalle ore 19 sul campo sintetico di San Michele.

In contemporanea, si disputeranno anche le semifinali del Torneo Junior: Rometta sfiderà il Parco, mentre Ancora affronterà Quattroponti.