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Si sono ritrovati ieri sera a Planet-Aut, a Casalgrande, i nuovi componenti degli otto Comitati soci locali Emil Banca attivi tra Reggio Emilia e Modena e del comitato Giovani Soci, che resteranno in carica per i prossimi tre anni.

I Comitati soci sono organi informali, composti da soci della Banca che volontariamente mettono tempo e competenze a disposizione della loro cooperativa di credito, diventando ambasciatori di un modello bancario fondato su partecipazione e mutualità.

Gli otto Comitati che fanno riferimento alle oltre 30 filiali della Banca operative nelle provincie di Reggio, Modena e nella bassa mantovana, sono formati da 116 componenti, di cui 24 di nuova nomina, e hanno il compito, attraverso il rapporto con i due consiglieri di amministrazione – espressione di questo territorio – di fare da ponte tra la Banca e le comunità locali.

Azio Barani è l’amministratore incaricato di coordinare i referenti dei Comitati dell’Appennino, delle Terre Matildiche e di Modena (attivo anche nei comuni limitrofi e a Spilamberto).

Stefano Simonazzi sarà invece il coordinatore dei referenti dei Comitati di Reggio Emilia, Gualtieri, Guastalla, Terre matildiche e Bassa mantovana (da Dosolo a Pomponesco).

Il Comitato Giovani è invece formato da 18 soci under 35 e ha l’obiettivo, attraverso l’organizzazione di vari eventi e iniziative, di avvicinare i giovani del territorio alla Banca.

A fare gli onori di casa ci ha pensato Cinzia Rubertelli nella doppia veste di vicepresidente di Emil Banca e di vicepresidente di Aut Aut, l’associazione di volontariato che si occupa di offrire percorsi formativi e opportunità di lavoro a persone nello spettro autistico da cui è nato il ristorante inclusivo in cui si è svolto l’incontro.

“Per noi i Comitati hanno una funzione strategica – ha spiegato poi il presidente della Banca di Credito cooperativo del Gruppo Bcc Iccrea presente in tutta Emilia, Gian Luca Galletti – Ci permettono di essere fisicamente vicini a tutti i territori in cui operiamo: sono le nostre antenne nelle comunità. In più – ha aggiunto – hanno il compito di sviluppare l’attività sociale della Banca nelle diverse aree di competenza per diffondere i valori del credito cooperativo e accrescere nei soci il senso di appartenenza alla propria Banca. Organizzano iniziative di vario genere o sostengono quelle realizzate dalle associazioni locali; tra le loro funzioni, infatti, rientra anche la valutazione delle richieste di sponsorizzazione o di beneficenza provenienti dai soggetti locali”.

Nel 2025, tra erogazioni liberali e sponsorizzazioni sociali, Emil Banca ha distribuito più di 3 milioni di euro che hanno concorso alla realizzazione di oltre 1.300 iniziative di natura sociale, sportiva e culturale realizzate da organizzazioni locali. Più di un terzo di queste risorse sono state erogate grazie all’attività dei Comitati Soci che nel 2026 avranno ancor più risorse a disposizione.