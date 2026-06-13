

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Una richiesta d’aiuto ha permesso ai Carabinieri di far emergere una lunga storia di sofferenza familiare e di garantire protezione immediata a una donna e ai suoi figli minorenni.

Nella serata del 27 maggio, i militari della Stazione Carabinieri di Mirandola sono intervenuti all’esterno dell’abitazione di una coppia di cittadini cinesi dopo che la donna, visibilmente scossa, era uscita di casa con i figli, rifugiandosi nella piazza antistante per chiedere aiuto. Dalla ricostruzione emergeva che, per futili motivi, era scaturita una lite, poi degenerata in un’aggressione da parte del marito, avvenuta alla presenza dei minori.

La donna veniva accompagnata dai sanitari del 118 all’ospedale di Mirandola dove veniva dimessa con una prognosi di cinque giorni.

Nella circostanza, la vittima riferiva ai Carabinieri di essere oggetto, da anni, di maltrattamenti fisici e psicologici, mai denunciati prima: nel corso di quella serata veniva trovata una sistemazione autonoma e sicura per lei e i suoi figli.

Gli immediati approfondimenti consentivano ai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Concordia di procedere, il 28 maggio, alla denuncia in stato di libertà del 33enne marito, residente a San Possidonio, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il giorno 11 giugno scorso, sulla scorta delle risultanze investigative, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, emetteva il provvedimento restrittivo dell’allontanamento dalla casa familiare dell’indagato e il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo per garantirne il rispetto, immediatamente eseguito dai Carabinieri.

L’intervento coordinato delle Stazioni di Mirandola e Concordia conferma la costante attenzione dell’Arma nel contrasto alla violenza domestica e nella tutela delle persone più vulnerabili, assicurando una risposta rapida, efficace e profondamente umana a situazioni di particolare fragilità.