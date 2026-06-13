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Questa mattina i modenesi hanno trovato una sorpresa passeggiando tra le vie del Centro Storico: centinaia di piccoli cartellini appesi ai portoni, alle maniglie e agli ingressi degli edifici hanno catturato l’attenzione di residenti, lavoratori e visitatori.

L’iniziativa, ideata e realizzata da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Era Tutta Campagna, rappresenta una originale azione di guerrilla marketing pensata per richiamare l’attenzione sul valore, l’identità e il fascino del cuore cittadino.

Ogni talloncino riportava una frase ad effetto dedicata al centro storico, un invito alla scoperta e alla riscoperta della città. Messaggi brevi e coinvolgenti che hanno trasformato il risveglio di Modena in una vera e propria esperienza collettiva, generando curiosità e conversazioni tra i passanti fin dalle prime ore del mattino.

I QR Code presenti sui tag hanno indirizzato i cittadini al sito www.tagmodenese.it, dove è visibile unicamente un conto alla rovescia. Un espediente che ha alimentato curiosità e interrogativi, mantenendo volutamente riservata l’identità dei promotori dell’iniziativa.

Allo scadere del countdown, la pagina viene automaticamente reindirizzata al sito ufficiale di Modenamoremio, dove è possibile visionare il video che documenta l’affissione notturna dei tag in città e svela così il significato dell’operazione e l’identità di chi l’ha ideata e realizzata.

L’obiettivo dell’azione è stato quello di interrompere la routine quotidiana con un gesto semplice ma capace di sorprendere, stimolare l’attenzione e rafforzare il legame emotivo tra cittadini e centro storico. Un modo non convenzionale per ricordare che il centro non è soltanto un luogo da attraversare, ma uno spazio vivo da vivere, frequentare e valorizzare ogni giorno.

Un piccolo momento di sorpresa come dono alla città: i cartellini sono stati pensati come messaggi lasciati dal Centro Storico stesso ai suoi abitanti. Parole capaci di incuriosire, far sorridere e invitare a guardare con occhi diversi gli spazi che i modenesi frequentano quotidianamente e il ruolo che loro stessi ricoprono nella vita della città.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di attività che Modenamoremio promuove per sostenere la vitalità commerciale, culturale e sociale del centro città, attraverso progetti capaci di coinvolgere direttamente la comunità.

Per una mattina, Modena si è così risvegliata “invasa” da centinaia di messaggi, trasformando portoni e ingressi in un inedito canale di comunicazione urbana e dimostrando come anche un piccolo gesto possa generare attenzione, partecipazione e senso di appartenenza. “Modena è fatta di piccoli momenti. Questo è il tuo.”