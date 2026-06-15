Venerdì 19 giugno i Laghetti di Camporanieri di Castelnovo di Sotto ospiteranno la 10ª edizione del Duathlon dei Laghetti, manifestazione organizzata dalla Pedale Castelnovese in collaborazione con Road Runners Club Poviglio.
L’evento, ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di sport all’aria aperta, vedrà gli atleti cimentarsi in una prova che unisce corsa e ciclismo in uno degli scenari naturalistici più suggestivi del territorio.
Le iscrizioni sono aperte sul portale https://www.endu.net/, fino al 16 giugno.
Al termine della gara, dalle ore 20.30, la serata proseguirà con un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza. Ad animare l’evento sarà il DJ set di Mark Bee, accompagnato da uno stand gastronomico con hamburger, patatine fritte, gnocco fritto, salumi e birra fresca.
La manifestazione conferma inoltre la propria attenzione alla solidarietà, sostenendo anche quest’anno GRADE Onlus e ASEOP – Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica, realtà impegnate nel supporto ai pazienti e alle loro famiglie.