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Il centro storico si accende con la seconda serata dei Mercoledì da Leoni, la rassegna di eventi diffusi che anima piazze, vie e luoghi simbolo della città con un programma pensato per tutte le età. Una serata che mette al centro il movimento in tutte le sue forme: dalla danza allo sport, dal benessere alle arti performative, trasformando il cuore di Reggio Emilia in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Protagonista della serata sarà piazza Prampolini che, dalle 19.30, ospiterà il Summer Dance Show, un grande spettacolo dedicato alla danza nelle sue diverse espressioni, dalla classica alla moderna, dalla contemporanea all’hip hop fino alle danze latino americane. A portare energia, tecnica e passione saranno le scuole e le realtà del territorio: Progetto danza, Arcadia, Eidos, Obiettivo danza, Ritmo caliente, Equipe sportiva, Danza Le Rose, con la partecipazione degli allievi del Corso di perfezionamento Agora Coaching Project.

La serata si aprirà, dalle 19.30 alle 20.30, con l’esibizione degli allievi più piccoli, dai 6 ai 10 anni: un momento pensato per valorizzare il percorso delle nuove generazioni e la forza educativa della danza capace di unire disciplina, creatività e relazione. Dalle 20.30 il programma entrerà poi nel vivo con un estratto da “Elegia”, coreografia di Enrico Morelli, e da “Evening 1”, coreografia di Adriano Bolognino, interpretati dai danzatori di Agora Coaching Project. A seguire, spazio alle coreografie di tutte le scuole coinvolte in un racconto corale che attraverserà stili, linguaggi e sensibilità diverse.

Accanto alla danza, i Mercoledì da Leoni confermano anche l’attenzione al benessere e alla partecipazione attiva. Al parco del Popolo, dalle 18 alle 20, torna lo “Spazio benessere”, con due appuntamenti gratuiti dedicati al movimento consapevole: dalle 18 alle 19 pilates, a cura di Equipe Sportiva, e dalle 19 alle 20 Ginnastica dolce, a cura di Arcadia. Un’occasione per vivere il parco come luogo di equilibrio, cura di sé e socialità in una dimensione accessibile e aperta a tutti.

In piazza Fontanesi, alle 18.30, torna anche “L’Anima della piazza”, il percorso culturale che porta nel cuore del centro storico voci, pensieri e testimonianze capaci di aprire uno spazio di riflessione condivisa dentro la dimensione festosa dei Mercoledì da Leoni. Protagonista dell’incontro sarà Nando Dalla Chiesa, sociologo, scrittore e presidente onorario di Libera, con “Cultura ed etica della legalità”, in dialogo con la giornalista Natascha Lusenti.

In piazza della Vittoria, dalle 19 alle 21, la Giornata mondiale del rifugiato porterà dimostrazioni e prove libere di skate con rampe, torneo di calcetto e presentazione degli esiti di laboratori e progetti sportivi di inclusione sociale, a cura del Progetto Sai del Comune di Reggio Emilia, Cooperativa sociale Dimora d’Abramo, Heron, Collettivo Otg ed EtaMove. Sempre in piazza della Vittoria, dalle 18.30 alle 21.30, sono in programma esibizioni di minivolley, torneo giovanile e premiazioni provinciali a cura della Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Provinciale di Reggio Emilia.

In piazza Martiri del 7 Luglio, alle ore 20, l’area antistante il teatro Valli ospiterà “Un’arte marziale che allena fisico e mente”, a cura della palestra Nakajama. Sempre alle 20, la piazza accoglierà anche “Wild Angels – Area Country”, con mezzo truck, stand di abbigliamento e giochi con il settore Giochi Tradizionali di Uisp Reggio Emilia.

In corso Garibaldi e piazza Gioberti, dalle 20, spazio al “Mercatino vintage e arte ingegno”, a cura di Com.Re. Alle 21, in piazza del Pavone, sarà la volta dei combattimenti sportivi con “Spada laser”, a cura di Ludosport Aemilia di Reggio Emilia. Sempre alle 21, in piazza San Prospero, per “inPROSPERO”, Alessandro Scillitani porterà in scena “1.200.000 passi”, spettacolo di teatro-canzone dedicato ai dieci anni di cammino insieme, a cura del Comitato San Prospero.

Il programma della serata si svilupperà poi in diversi punti del centro storico. In via Roma, dalle 18, spazio a “A spasso tra oggetti, cibo e musica”, a cura dell’associazione Viaromaviva in collaborazione con le attività presenti lungo la strada.

La serata offrirà inoltre l’occasione di scoprire la storia del centro attraverso la visita guidata “Il Risorgimento reggiano tra arte e storia”, un percorso a cura di Reggio Emilia Welcome che si sviluppa negli spazi di quel “museo diffuso all’aperto” che è il centro storico reggiano. Partenza alle ore 18.30, visita a pagamento con prenotazioni presso Reggio Emilia Welcome – Ufficio Informazioni e accoglienza turistica (IAT-R www.reggioemiliawelcome.it). Il costo di partecipazione è di 10 euro (gratuito per under 12 e accompagnatori di persone con disabilità).

Con questa seconda serata, i Mercoledì da Leoni confermano la loro vocazione: costruire un centro storico vivo e attraversato da energie diverse dove cultura, sport, benessere, commercio, socialità e spettacolo dialogano tra loro e invitano cittadini e visitatori a riscoprire la città passo dopo passo, piazza dopo piazza.