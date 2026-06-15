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Dalle 18:00 di questa sera, le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena sono impegnate nel comune di Soliera per un incendio che ha interessato l’esterno di un’azienda situata in via Archimede. Le fiamme, la cui origine è ancora in fase di accertamento, si sono propagate nell’area cortiliva esterna dell‘impresa, coinvolgendo una grande quantità di bancali di legno.

Vista l’intensità del rogo e il fumo visibile da lunga distanza, è stato attivato un imponente dispositivo di soccorso. Sul posto operano attivamente le squadre del distaccamento di Carpi, equipaggiate con Auto-Pompa Serbatoio (APS) e Autobotte (ABP), supportate dai mezzi della sede centrale di Modena, anch’essi dotati di APS e ABP per garantire il costante approvvigionamento idrico e contenere l‘avanzata delle fiamme. È inoltre intervenuta un’autoscala da Modena e una squadra da Sassuolo con APS in rinforzo.

Al momento non si segnalano feriti o persone intossicate. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.