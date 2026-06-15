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Strappa una collanina d’oro dal collo di un’anziana nel primo pomeriggio in pieno centro, dopo che in mattinata era già stato denunciato dai Carabinieri per lo stesso reato e viene così arrestato dalla Polizia Locale. È successo oggi verso le 14 all’altezza di piazza Malpighi, quando un giovane si è avvicinato ad una signora ottantanovenne e ha finto di conoscerla cercando di abbracciarla. L’anziana lo ha subito respinto, ma il ragazzo ha afferrato la collanina d’oro che aveva al collo, strappandola.

L’azione non è sfuggita ad una coppia di fidanzati e l’uomo si è immediatamente posto all’inseguimento del giovane che si è dato alla fuga. Attirato dalle urla dell’inseguitore, un altro uomo ha preso parte all’inseguimento, che si è concluso all’altezza dell’incrocio tra via Ugo Bassi e via Testoni. I due hanno bloccato il ladro a terra, ma il ragazzo ha reagito colpendo con un pugno e mordendo un braccio di uno dei due uomini. Nel frattempo stava transitando una pattuglia della Polizia Locale che si è subito precipitata in aiuto dei due inseguitori. Il ladro ha continuato ad opporre resistenza mordendo anche uno degli agenti, che ha avuto bisogno di cure sanitarie e una settimana di prognosi. Pochi minuti dopo sono arrivate sul posto altre pattuglie e hanno definitivamente bloccato il giovane, che è stato poi trasportato nei vicini uffici della Polizia Locale di Palazzo d’Accursio per i necessari accertamenti.

Al termine delle verifiche sono emersi numerosi precedenti, tra quali una denuncia per lo stesso reato fatta in mattinata dai Carabinieri. Dopo il colloquio con il magistrato di turno, è stato disposto l’arresto e il giovane condotto alla casa circondariale della Dozza.