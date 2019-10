Quadrangolari con le stelle del volley: ecco le finaliste di Sassuolo

Al PalaPaganelli di Sassuolo il match inaugurale delle 17.45 di ieri venerdì 11 ottobre ha visto di fronte i turchi dello Ziraat Bankası Spor Kulübü e la Kioene Padova. Il primo set è andato alla formazione di Ankara abbastanza in scioltezza, 25-17, mentre il secondo è stato più combattuto e si è concluso sul 25-23 e nel finale i veneti, privi di diversi titolari infortunati, hanno provato uno sprint concluso sfortunatamente per loro senza esito. Avanti sul 2-0 con un parziale nel secondo di 16-0, i ragazzi di coach Medei hanno conquistato anche il terzo e ultimo parziale per 25-19 in 27’. Da segnalare i 14 punti di Escobar, i 13 di Ertugrul (col 71% in attacco) e i 4 di Herrizuelo alla battuta della compagine turca, mentre per Padova si è distinto Polo (9 punti con l’86%) e Volpato (11 punti). In ricezione Padova ha fatto registrare il 23% e Ziraat ha segnato il 18%.

Alle 20.30 sono scese sul parquet Leo Shoes Modena e Vero Volley Monza. I “padroni di casa”, seguiti da un buon pubblico, hanno fatto proprio il primo set per 25-23 dopo una partenza-turbo (11-5) che ha rovesciato l’iniziale vantaggio brianzolo; in realtà il parziale è stato combattuto e Modena si è imposta solo 25-23. Il secondo set ha visto Modena sempre avanti, nonostante alcune belle giocate a muro di Monza con Ramirez e Dzavoronok, chiudendo 25-20 e allo stesso modo nel terzo i gialloblù si sono imposti 25-19 con una fase di equilibrio solo nella fase iniziale della frazione. Decisivi per la squadra di GianiBednorz e Zaytsev (13 punti e 1 ace ciascuno), mentre per il team di coach Soli si sono registrate basse positività in attacco, con Louati e Ramirez autori di 9 punti ma con percentuali inferiori al 50%.Equivalenti le percentuali di ricezioni, pari al 35% e 36% di squadra.

Oggi, sabato 12 ottobre, il PalaPaganelli di Sassuolo sarà il teatro delle finali del torneo “Gruppo Ponzi Investigazioni – International Cup Città di Sassuolo”. Alle 14.45 Kioene Padova e Vero Volley Monza scenderanno in campo per il terzo posto, mentre Leo Shoes Modena e Ziraat Bankası Spor Kulübü si affronteranno alle 17.30 per la prima piazza.