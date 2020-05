Mascherine gratuite: ecco come ritirarle a Castenaso

Continua a Castenaso la distribuzione di mascherine monouso a tutti, bimbi compresi (dai 6 ai 12 anni).

Ecco le modalità:

• tutte le mattine alla Pubblica Assistenza via Amendola 5 dal 25 al 30 maggio dalle 9 alle 12;

• martedì 26 maggio dalle 15 alle 18 a Fiesso (sagrato della Chiesa);

• mercoledì 27 maggio dalle 15 alle 18 a Marano presso il centro La Stalla;

• giovedì 28 maggio dalle 15 alle 18 a Villanova presso Centro Sociale S.Anna.

I cittadini sopra i 65 anni che non sono riusciti a ritirare questi indispensabili dispositivi di protezione individuale li riceveranno a domicilio consegnati dai volontari della Pubblica Assistenza. Le mascherine sono disponibili in misura di una sola consegna a persona. Il Comune ringrazia tutti i volontari per la preziosa collaborazione.