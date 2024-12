La chiesa di San Francesco in Rocca di Sassuolo, adiacente al Palazzo Ducale di Sassuolo in Piazzale della Rosa e molto cara ai sassolesi per la presenza della reliquia della Santa Croce, custodita nella teca al centro dell’altare maggiore e del Santo Tronco, apre le sue porte con l’iniziativa ‘Dagli affreschi alle storie’, un percorso di valorizzazione della chiesa e dei suoi protagonisti, tra arte, fede e storia che partirà dal mese di marzo 2025, con iniziative per le scuole e non solo.

Il progetto è promosso dall’Arciconfraternita del S.S. Crocifisso in Sassuolo, le associazioni Uciim Modena- Sassuolo, Viceversa Aps e In-Arte e in collaborazione con l’Archivio Storico Diocesano Modena-Nonantola per la ricerca di lettere e documenti originali.

L’evento inaugurale, dal titolo ‘Mary of Modena, una modenese sul trono inglese’, si svolgerà sabato 14 dicembre alle ore 10 ed è finalizzato a promuovere la storia umana di Maria Beatrice d’Este nata a Modena il 25 ottobre 1658 e ultima regina cattolica del Regno d’Inghilterra ,attraverso un evento di reading narrativo rivolto a studenti, docenti e all’intera cittadinanza. L’evento sarà presentato da Alessandra Borghi, presidente dell’Associazione Uciim Modena-Sassuolo.

Un’occasione per ricordare anche il legame della chiesa con la storia della famiglia D’Este, di cui Maria Beatrice è stata una delle più grandi protagoniste. Il reading sarà condotto in forma interattiva da Tina de Falco, pedagogista ed esperta di arte infantile e dalla giornalista Laura Corallo, attraverso una interpretazione contemporanea degli episodi chiave che hanno forgiato l’esperienza terrena della giovane duchessa modenese salita sul trono d’Inghilterra e adattato all’età dei partecipanti. Seguirà la visita guidata per scoprire i tesori della chiesa a cura della Arciconfraternita con la collaborazione di Matteo Ruini, archivista e ricercatore storico.

“L’Arciconfraternita del Ss. Crocifisso ha da sempre in custodia questa chiesa – spiega Alberto Bellei, Priore dell’Arciconfraternita -. La visita guidata mostrerà, a chi già non la conosce, tutta la bellezza degli affreschi, degli arredi in essa custoditi, come pure la singolare e preziosa collezione di Ex Voto esposti al piano superiore”.

“Attraverso la narrazione dei percorsi di vita di personaggi importanti del nostro passato riteniamo si possa rivivere la storia in modo più appassionato e coinvolgente e apprezzare così maggiormente i tesori d’arte presenti del nostro territorio – continua Alessandra Borghi, presidente di Uciim Modena-Sassuolo – . Questo primo incontro è dedicato alla figura di Mary of Modena che ragazzina diventò regina consorte sul trono inglese. Ne seguiranno poi altri che ci aiuteranno ad apprezzare la storia ,i personaggi ,le bellezze e i tesori d’arte del nostro passato”.

L’iniziativa è rivolta a cittadini, studenti, docenti e amanti dell’arte e della nostra storia, curiosi di conoscere i luoghi nascosti e i capolavori d’arte della cappella privata dei Duchi d’Este ed altri spazi collegati. Ingresso libero e gratuito. Solo per motivi organizzativi è gradita la prenotazione alla seguente mail : uciimmodenasassuolo@gmail.com

Considerato il valore formativo ai docenti che parteciperanno all’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione.